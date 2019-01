Heute beschäftigt sich Jürgen Schmitt mit Aktien, die gestern und heute mit extremen Ausschlägen auf sich aufmerksam gemacht haben. Was hat es auf sich mit den deutlichen Zugewinnen bei den deutschen Bank-Aktien Commerzbank und Deutsche Bank? Ist es besser auf den neuen Finntech-Giganten Wirecard zu setzen? Und warum geht es zuletzt mit dem doch so aussichtsreichen Eleltroauto-Spezialisten BYD in den Keller, während der US-Rivale Tesla den Vorwärtsgang eingelegt hat? Die Antworten erhalten Sie in ...

