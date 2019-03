In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Deutsche Bank, Commerzbank, Wirecard, Volkswagen, Tesla, Boeing, Airbus und Steinhoff. Jetzt gibt es sie also doch: Gespräche der Deutschen Bank und der Commerzbank hinsichtlich einer möglichen Fusion. An der Börse wurde das zunächst gefeiert, beide Aktien legten am Montag kräftig zu. Aber schon einen Tag später macht sich Ernüchterung breit, es mehren sich kritische Stimmen. Wie geht es weiter mit den beiden Aktien? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die jüngsten Entwicklungen bei Wirecard, die Elektro-Offensive von Volkswagen, die Schwäche der Aktie von Tesla, die dramatische Situation bei Boeing und die Auswirkungen auf Airbus und um die Skandal-Aktie von Steinhoff. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.