Es vergeht kein Tag ohne neue Übernahmegerüchte: Seit den Übernahmeofferten für Celgene durch Bristol-Myers und Loxo Oncology durch Eli Lilly befindet sich die Biotech-Branche in Ekstase. Selten feierte der Sektor einen solch fulminanten Jahresstart. Heiß her geht es derzeit auch beim Highflyer Amarin. Nach dem Pharma-Konzern Pfizer wird nun auch Novo Nordisk Interesse an der Biotech-Gesellschaft nachgesagt, die Analysten bleiben bullish.

Den vollständigen Artikel lesen ...