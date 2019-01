Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise will seinen Umsatz bis 2025 in etwa verdoppeln. Angetrieben von einem jährlichen Wachstum aus eigener Kraft um 5 bis 7 Prozent sowie Übernahmen soll der Umsatz bis 2025 auf 5,5 bis 6 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages in Charleston, South Carolina, mitteilte. Zum Vergleich: Für 2018 peilt der MDax-Konzern aus Holzminden ein Wachstum aus eigener Kraft auf mindestens rund 3,2 Milliarden Euro an.

Der Vorstand um Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram will zudem ab 2020 eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) in Höhe von 20 bis 23 Prozent erzielen. Bisher waren mittelfristig 19 bis 22 Prozent in Aussicht gestellt worden. Die Aktien wurden von den Mittelfristzielen nur kurz bewegt. Nach einem Kurssprung fielen die Papiere wieder auf ihr vorheriges Niveau zurück. Zuletzt notierten sie moderat im Plus.

Trotz der geplanten Investitionen sollen weiterhin 30 bis 50 Prozent des Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. "Mit unseren gezielten Investitionen in profitables Wachstum und unserem verstärkten Fokus auf Cashflow schaffen wir eine solide Grundlage, damit die Symrise-Aktie dauerhaft eine attraktive Anlage für unsere Aktionäre bleibt", sagte Finanzchef Olaf Klinger laut Mitteilung./mis/jha/

ISIN DE000SYM9999

AXC0182 2019-01-17/15:07