Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta024/17.01.2019/14:40) - München, 17.01.2019 - Die Luyanta AG informiert über die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft. Der Mehrheitsaktionär Navigator Equity Solutions SE hat uns mitgeteilt, ihren Anteil an der Luyanta AG zu veräußern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Luyanta AG soll sich im Rahmen der strategischen Neuausrichtung operativ als Projektentwickler und Bestandshalter von Wohnimmobilien im skandinavischen Raum etablieren. Es ist vorgesehen, zeitnah eine Hauptversammlung einzuberufen, mittels derer die zur Umsetzung der strategischen Neuausrichtung notwendigen Beschlüsse gefasst werden sollen.



Unter anderem sollen die die Umbesetzung des Aufsichtsrates, die Änderung der Satzung, die Durchführung einer Barkapitalerhöhung als auch die Einbringung von Immobilienprojekten beschlossen werden. Die Details zu den geplanten Maßnahmen werden derzeit noch evaluiert und zeitnah bekannt gegeben.



In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurden Herr Peter Koch und Herr Charis Votsis in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Frau Anne Stohn scheidet aus dem Vorstand der Gesellschaft aus.



Die Gesellschaft wird die Aktionäre über den Fortschritt der geplanten Maßnahmen regelmäßig informieren.



Über die Luyanta AG Die Luyanta AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf die strategische Führung, Steuerung, Koordination und Beratung von Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteiligungen sowie Drittunternehmen. Die Luyanta AG versteht sich dabei als Partner Ihrer Kunden und Beteiligungen und ist darauf ausgerichtet, durch eigene und externe Finanzierungslösungen nachhaltig an der Wertentwicklung der Beteiligungen zu partizipieren. Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.luyanta.de zu erreichen.



Luyanta AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München



E-Mail: ir@luyanta.de



