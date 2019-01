Die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Variante des Hyundai Ioniq erhalten ein überarbeitetes Design an der Karossiere und im Innenraum. Auch Bluelink-Telematikdienste halten Einzug. Die Präsentation des Facelifts für den vollelektrischen Ioniq soll später erfolgen. An den Antrieben ändert sich bei beiden Varianten nichts. So werden beide von einem 1,6-Liter-Benzinmotor mit 72,2 kW und von einem E-Motor mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...