Das ProSieben Super-Bowl-Team steht fest: Björn Werner, Patrick Esume, Jan Stecker und Christoph "Icke" Dommisch berichten am 3. Februar 2019 live aus Atlanta, wo zum 53. Mal die Vince-Lombardi-Trophy vergeben wird.



Bis dahin trennen die Protagonisten nur noch zwei Spiele vom Super Bowl LIII. Am kommenden Sonntag, 20. Januar 2019, treffen die vier besten Teams der Saison zur besten Sendezeit live auf ProSieben aufeinander. Los geht's ab 20:45 Uhr mit dem NFC-Duell Los Angeles Rams bei den New Orleans Saints, kommentiert von Björn Werner, Patrick Esume, Jan Stecker. Die Saints hatten eine Runde zuvor den Titelverteidiger Philadelphia Eagles aus dem Rennen geworfen. Im Anschluss trifft im zweiten Halbfinale ab 0:40 Uhr der fünffache Champion New England Patriots auf die Kansas City Chiefs (AFC), kommentiert von Carsten Spengemann und Volker Schenk.



Beide Spiele können im Livestream auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de sowie der Sender-App verfolgt werden.



Conference Championships live auf ProSieben



Sonntag, 20. Januar 2019



20:45 Uhr NFC: LA Rams @ New Orleans Saints



0:40 Uhr AFC: New England Patriots @ Kansas City Chiefs



ProBowl



Sonntag, 27. Januar 2019



20:15 Uhr ProBowl live auf ProSieben MAXX



53. Super Bowl



Samstag, 2. Februar 2019



22:20 Uhr Road to Super Bowl - live aus Atlanta auf ProSieben MAXX



Sonntag, 3. Februar 2019



20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX



22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSieben



