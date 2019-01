FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duft- und Geschmacksstoffehersteller Symrise hat seine neuen Langfristziele bis 2025 bekanntgegeben. Der MDAX-Konzern will seinen Umsatz demnach auf etwa 5,5 bis 6 Milliarden Euro steigern, wie er auf dem Investorentag in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina mitteilte. Erreicht werden soll dieses Ziel mit einem jährlichen organischen Umsatzwachstum (CAGR) von 5 bis 7 Prozent sowie Zukäufen. Dabei soll sich die Profitabilität auf hohem Niveau verbessern. Ab 2020 will die Symrise AG eine EBITDA-Marge von 20 bis 23 Prozent erwirtschaften.

Die meisten großen Investitionsprojekte sollen bis 2022 abgeschlossen sein. Daher peilt das Unternehmen bis 2025 eine Reduzierung der Investitionsausgaben auf 4 bis 5 Prozent an. Die Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent will Symrise beibehalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 08:44 ET (13:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.