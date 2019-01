Von Sharon Nunn

WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA sind in der Woche zum 12. Januar weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 213.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 220.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 216.000 bestätigt.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 1.000 auf 220.750. In der Woche zum 5. Januar erhielten 1,737 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 18.000.

Ein weiterer Teil des Berichts gab Aufschluss darüber, wie Staatsangestellte auf den "Shutdown" reagieren. Bundesangestellte stellen ihre Unterlagen im Rahmen eines separaten Programms zur Verfügung, das mit einer Verzögerung von einer Woche gemeldet wird.

Für die Woche, die am 5. Januar, der zweiten Woche der Schließung, endete, beantragten 10.454 Bundesbedienstete erstmalige Leistungen. Das waren rund 6.000 mehr als in der Vorwoche. Anträge von Bundesarbeitskräften werden nicht an die Saisonalität angepasst.

