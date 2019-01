Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv US-Vorbörse: Anleger müssen sich heute auf einen schwächeren Start der Wall Street einstellen. Für Enttäuschung sorgten vorbörslich die Zahlen von Morgan Stanley. Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Morgan Stanley, Netflix, Alibaba, Facebook, Twitter und Snap. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.