Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte im laufenden Jahr mit vielfältigen und attraktiven neuen Produkten aufwarten, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine 2019er Prognosen eines Umsatzanstiegs von 8 Prozent und eines um 19 Prozent zunehmenden Gewinns (EPS) seien machbar./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-01-17/15:18

ISIN: DE000A1EWWW0