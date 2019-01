Neben startup300, Eyemaxx und VST ist die Wolftank Adisa Holding mit Sitz in Innsbruck das vierte Unternehmen, das ab 21. Jänner im neuen Wiener Börse-Segement direct market plus startet, wie aus einem Filing der Wiener Börse hervorgeht. Das Unternehmen bietet Beschichtungssysteme im Bauwesen und in der petrochemischen Industrie an.

