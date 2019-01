Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Innsbruck (pta019/23.01.2019/13:53) - Die Wolftank-Adisa Holding AG hat heute ihren erfolgreichen Start an der Münchener Börse bekannt gegeben.



Die Erstnotiz erfolgte im Marktsegment M:ACCESS zu Euro 28,00 wobei alle 1.034.421 Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen sind.



Mit dem Listing in Deutschland möchte die in Innsbruck beheimatete Gesellschaft ihr Wachstum und ihre Internationalisierungstrategie vorantreiben.



"Wir freuen uns mit einer Notierung an der Münchener Börse die Wolftank-Adisa AG einer deutschen und internationalen Investoren-Öffentlichkeit zu präsentieren und sind zuversichtlich deren Interesse für unsere Aktie zu wecken", so Dr. Peter Werth, CEO der Wolftank-Adisa Holding AG.



"Mit dem M:ACCESS Segment in München haben wir auch dank der Nähe und engen wirtschaftlichen sowie kulturellen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tirol den idealen Börsenplatz gewählt, der jungen und dynamischen Firmen die ideale Plattform für starkes Wachstum gibt", so Werth weiter.



Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen und Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden und Einrichtungen. Die patentierte Anwendungstechnologie unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech Epoxidharze, ermöglicht eine kostengünstige und rasche Instandsetzung defekter Tankanlagen inklusive Fernüberwachung. Weitere Informationen finden interessierte Anleger auch auf der Interneseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter http://www.wolftank-adisa.com



