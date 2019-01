Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-17 / 14:53 *artnet Auctions versteigert seltene Werke des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol* Exklusive Online-Auktion noch bis 29. Januar 2019 New York, 17. Januar 2019-Die Berliner artnet AG, Betreiber der einzigen Plattform für echte Online-Auktionen bildender Kunst, versteigert in einer exklusiven Auktion Werke des berühmten Pop-Art-Künstlers Andy Warhol. Die Auktion _WARHOL _findet noch bis 29. Januar 2019 auf artnet Auctions statt - parallel zur großen Retrospektive des amerikanischen Künstlers im New Yorker Whitney Museum of American Art, die das neuerliche Interesse an dessen Gesamtwerk unterstreicht. Die angebotenen Arbeiten reichen bis in die 1950er Jahre zurück, als Warhol zunächst eine Karriere als Werbegrafiker und Illustrator anstrebte. Das Spätwerk des 1987 gestorbenen Pop-Art-Künstlers ist mit einem seiner wenigen abstrakten Motive vertreten-Camouflage. Zu den herausragenden Werken der Auktion gehören das Gemälde _Poinsettias_ (ca. 1982, Schätzpreis: 80.000 USD-120.000 USD) und die Druckgrafik _Hamburger_ (ca. 1986, Schätzpreis: 50.000 USD-70.000 USD). Die erstmalig auf einer Auktion angebotenen Werke befinden sich im Besitz des ehemaligen Art Directors des von Warhol gegründeten Magazins _Interview_, dem Warhol die Arbeiten einst geschenkt hatte. Zu den weiteren Spitzenlosen gehören Unikate wie der Probedruck _Orangutan_ (1983, Schätzpreis: 60.000 USD-80.000 USD) aus der populären Serie _Endangered Species_. artnet Auctions ist bei Sammlern für Warhol-Auktionen bekannt. Im Jahr 2011 erzielte artnet für Warhols Gemälde _Flowers _(1978) mit 1,32 Millionen USD einen Rekordpreis für Online-Kunstauktionen. Seither wurden kontinuierlich hohe Summen für Warhol-Werke erzielt. Dazu gehören der Siebdruck _Chicken Noodle (from Campbell's Soup I) _(1968), der 2014 für 34.200 USD versteigert wurde, und die Offset-Lithographie _Liz _(1964), die 2017 für 60.000 USD den Besitzer wechselte. "Warhol fasziniert nach wie vor", sagt Conner Williams, Leiter des Bereichs Prints & Multiples (Druckgrafik & Editionen) bei artnet Auctions. "Die jüngst bei Auktionen erzielten Preise unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage nach hochklassigen Werken-wie die unserer aktuellen Auktion. Wir haben außergewöhnliche Kunstwerke von Warhols Freunden und Assistenten erhalten. Warhol-Fans jeder Couleur werden ganz sicher ihren Lieblings-Warhol finden!" Die Auktion _WARHOL _folgt auf eine erfolgreiche Exklusiv-Auktion von Werken des deutschen Künstlers Gerhard Richter Anfang Januar. Mehr als vier Fünftel der angebotenen Lose der Auktion _Beyond Recognition: Gerhard Richter_ wurden verkauft. Mehrere Arbeiten übertrafen ihre Schätzpreise. Ausgewählte Werke der Auktion _WARHOL_ werden für die Dauer der Versteigerung in den New Yorker Büroräumen von artnet ausgestellt und können nach Vereinbarung besichtigt werden. Für Presseanfragen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins kontaktieren Sie bitte: press@artnet.com *Über artnet* artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 12 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Die Auktionsplattform artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: artnet AG 2019-01-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 766915 2019-01-17

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 08:53 ET (13:53 GMT)