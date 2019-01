Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BYD wieder. Die Aktie ist zuletzt deutlich gefallen. Es gab den ein oder anderen negativen Analystenkommentar. So hat beispielsweise Morgan Stanley die Einstufung der chinesischen Automobilaktie von "Equalweight" auf "Underweight" gesenkt. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank auf dem zweiten Platz. Anleger machen sich Sorgen um die Profitabilität der Bank. Hervorgerufen wurden diese durch Aussagen der Société Générale über eine schwaches Kapitalmarktgeschäft Ende 2018.