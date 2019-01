Ein wegen Mord und versuchtem Mord verdächtiger Mann aus Sri Lanka ist in Deutschland festgenommen worden. Er soll Mitglied einer Terrororganisation sein.

Beamte des Bundeskriminalamtes haben in Baden-Württemberg wegen Terrorverdachts einen 39 Jahre alten Mann aus Sri Lanka festgenommen. Es bestehe der dringende Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag ...

