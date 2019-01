Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Societe Generale nach Aussagen zum vierten Quartal von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es sei positiv, dass die französische Bank ihr Dividendenversprechen einhalte, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies auf Kosten des Gewinns je Aktie zu machen, halte sie in Zeiten unklarer Gewinnaussichten aber für eine fragliche Strategie. Sie senkte ihre Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn 2019 und in den kommenden Jahren und berücksichtigte beim Kursziel auch eine höhere Aktienanzahl./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 08:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 08:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000130809