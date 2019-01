Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA98421E1043 YDreams Global Interactive Technologies Inc. 17.01.2019 CA98421Y1007 YDreams Global Interactive Technologies Inc. 18.01.2019 Tausch 1:1

CA9599071060 Western Troy Capital Resources Inc. 17.01.2019 CA9599072050 Western Troy Capital Resources Inc. 18.01.2019 Tausch 5:1

US16891K1034 China Commercial Credit 17.01.2019 US16955B1061 China Commercial Credit 18.01.2019 Tausch 5:1

MHY7542C1066 Scorpio Tankers Inc. 17.01.2019 MHY7542C1306 Scorpio Tankers Inc. 18.01.2019 Tausch 10:1

CA39154B2066 Greatbanks Resources Ltd. 17.01.2019 CA39154B3056 Greatbanks Resources Ltd. 18.01.2019 Tausch 10:1