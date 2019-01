Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Vorstellung eines Strategieplans auf "Sell" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analystin Theodora Lee Joseph verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf angehobene Umsatz- und Profitabilitätsziele und die Absicht, die Barmittel stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Beim Umsatz aus eigener Kraft entspreche das Ziel dem Niveau aus den Jahren 2008 bis 2017. Der Duft- und Aromenhersteller wolle außerdem nach dem Jahr 2020 seine Investitionen zurückschrauben./tih/la

