Altech Chemicals baut derzeit seine HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia. Das aufstrebende Unternehmen präsentiert sich Ende Januar Investoren in München. Hier können Sie sich für den deutschsprachigen Abend anmelden.

Deutsche Technik und deutsches Kapital

Altech Chemicals (0,09 AUD | 0,06 Euro; AU000000ATC9) ist auf dem Weg zu einem der kostengünstigsten HPA-Produzenten der Welt. Derzeit baut das australische Unternehmen eine Verarbeitungsanlage in Malaysia, die 2021 in Produktion gehen sollen. Für den Bau ist die Düsseldorfer SMS Group verantwortlich, den großen Teil der Finanzierung übernahm die Förderbank KfW-IPEX. Hochreines Alumina (HPA) profitiert von einer starken Nachfrage durch die Chipindustrie und vor allem vom Bereich LED-Lampen. In den nächsten Jahren dürfte der Markt aber noch deutlich größer werden, denn HPA kommt auch in Lithium-Ionen-Batterien von Elektroautos zum Einsatz.

Jetzt anmelden und informieren!

Am 31. Januar präsentiert sich das Unternehmen Aktionären und interessierten Anlegern in München und lädt zu einem exklusiven Abendessen ein. Das Unternehmen wird an dem Abend von Uwe Ahrens, dem Repräsentanten des Malaysischen Prinzen Tunku Yaacob Khyra im Aufsichtsrat, ...

