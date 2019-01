(shareribs.com) London 17.01.2019 - Kupfer und Nickel verzeichnen am Donnerstag leichte Kursverluste. Aus China kommen derweil ermutigende Nachrichten, die eine Stabilisierung der Preise zur Folge haben könnte. Die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten wirken am Markt weiterhin nach. Nicht nur halten sich die Investoren weiter zurück. Auch in Peking überdenkt man offenbar den bisherigen Ansatz, auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...