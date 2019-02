Wien (www.anleihencheck.de) - Das US-Finanzministerium hob die Sanktionen gegen EN+ Group plc, UC Rusal plc und JSC EuriSibEnergo auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Entscheidung sei gefallen, nachdem Oleg Deripaska seine direkten und indirekten Beteiligungen reduziert und seine Kontrolle aufgegeben habe. Das Finanzministerium verlange, dass die Mehrheit der Direktoren in den Aufsichtsräten von Rusal und EN+ unabhängig bleiben und US-amerikanische und europäische Personen einbeziehen würden, die keine Verbindungen zu Deripaska oder Unternehmen hätten, die auf der Sanktionsliste stünden. Ebenso würden unabhängige US-Personen das Stimmrecht für einen bedeutenden Block von EN+-Aktien ausführen und das US-Finanzministerium werde Transparenz über die Geschäftstätigkeit der Unternehmen einschließlich der Audit-, Zertifizierungs- und Berichtspflichten erhalten. Alle Sanktionen gegen Deripaska als Person würden in Kraft bleiben. (News vom 31.01.2019) (04.02.2019/alc/n/a) ...

