Vitafy übernimmt führende deutsche Frauen Fitness Marke GymQueen DGAP-News: Vitafy GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss Vitafy übernimmt führende deutsche Frauen Fitness Marke GymQueen (News mit Zusatzmaterial) 17.01.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 17. Januar 2019 - Vitafy ( www.vitafy.de), einer der führenden Anbieter für Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Fitness, Gewichtsmanagement und Gesundheit, tätigt weitere Akquisition. Nach der Finanzierungsrunde mit Cipio Partners und Venture Stars im Dezember 2018, akquiriert Vitafy nun eine der führenden deutschen Frauen Fitness Marke GymQueen. GymQueen wurde von Steffen Reppel und Markus Seekamp im Jahr 2015 gegründet und hat sich als First Mover innerhalb von wenigen Jahren zu einer der führenden Fitness Food Marken im boomenden Frauen Segment entwickelt. GymQueen richtet sich mit seinem Produktportfolio aus ca. 60 Fitness Food Produkten besonders an ambitionierte Fitness Sportlerinnen. GymQueen verfügt über eine starke Social Media Präsenz und arbeitet mit vielen der wichtigsten Fitness Influencerinnen in Deutschland zusammen. Über die eigenen online Kanäle hinaus ist GymQueen auch stationär gelistet, unter anderem bei den Drogeriemarktketten Müller und BIPA (Österreich, REWE Gruppe). "Mit GymQueen haben wir eine der führenden Fitness Food Marken für Frauen hinzugewonnen, die unser Markenportfolio optimal ergänzt. Wir wollen mit GymQueen zukünftig auch im ambitionierten Fitness Sportlerinnen Segment stärker vertreten sein und sehen hier national und international großes Wachstumspotenzial." So Vitafy-Geschäftsführer und Co-Gründer Georg Bader. "Der stark fragmentierte Fitness Markt bietet uns strategisch sehr interessante Möglichkeiten unser Markenportfolio gezielt durch Akquisitionen auszubauen und den Markt so zu konsolidieren. Durch die Integration von Marken haben wir die Möglichkeit enorme Synergien online und im stationären Handel zu realisieren und gleichzeitig unsere Eigenmarkenstrategie weiter voran zu treiben." So Vitafy Co-Gründer Christian Böhm. "Insbesondere Vitafy's Kompetenz für den stationären Handel und das operative E-Commerce Know-how haben uns überzeugt, dass wir in der Vitafy Gruppe mit unserem Team zukünftig gut aufgehoben sind und noch schneller wachsen können." So GymQueen Co-Gründer Steffen Reppel. Über GymQueen Die Marke GymQueen wurde 2015 von Steffen Reppel und Markus Seekamp in Siegen gegründet und ist First Mover und eine der führenden Marken im Fitness Food Segment für Frauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.GymQueen.de Über Vitafy Das Münchner Unternehmen Vitafy (www.vitafy.de) wurde 2013 vom Geschäftsführer-Quartett Georg Bader, Christian Böhm, Jürgen Englisch und Venture Stars Partner Florian Calmbach gegründet und ist eines der in Deutschland am schnellsten wachsenden Start-ups im Fitness- und Gesundheitsbereich. Vitafy entwickelt seriell Brands im Bereich Functional Food, Nahrungsergänzungsmittel sowie Fitnessernährung und vertreibt diese auf den eigenen Plattformen sowie im stationären Handel. Pressekontakt Vitafy GmbH Radlkoferstrasse 2, 81373 München www.vitafy.de Ansprechpartner: Julia Hükelheim 0151 212 60 248 j.huekelheim@vitafy.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/vitafygmbh/767105.html Bildunterschrift: Die Vitafy-Gruender: Georg Bader (l.) und Christian Boehm (r). 17.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 767105 17.01.2019 AXC0222 2019-01-17/17:00