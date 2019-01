BEIJING/SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Gaming und Social Media Gigant Tencent Holdings hat eine Testversion des Mobile Games "Game of Thrones" für den chinesischen Online-Games Markt veröffentlicht. Tencent Holdings hat eine Testversion für das Smartphone-Spiel "Game of Thrones" in China herausgebracht,...

Den vollständigen Artikel lesen ...