Berlin (www.fondscheck.de) - Ralf Garrn, zuvor Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH, wechselt zu der europäischen Ratingagentur Scope, so die Scope Group in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner Rolle als Head of Digital Development wird Garrn die digitale Ausrichtung der Scope Group maßgeblich mitgestalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...