Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondsbranche steht durch neue Technologien wie Blockchain, Big Data, künstliche Intelligenz und Cloud Computing vor großen Herausforderungen, so die Experten vom BVI.Die Schwerpunkte lägen dabei auf der Digitalisierung von Prozessen (72 Prozent) und der Modernisierung der EDV (63 Prozent). 40 Prozent würden den Schutz vor Cyber-Angriffen als Investitionsziel angeben. Robo-Beratung stehe weniger im Zentrum des Interesses: Lediglich ein Viertel der Befragten wollten in die automatisierte Vermögensverwaltung investieren. Das habe eine BVI-Umfrage im Dezember unter Führungskräften aller BVI-Mitglieder ergeben. Insgesamt hätten 345 Entscheider an der Umfrage teilgenommen; sie würden rund 3 Billionen Euro Fondsvermögen repräsentieren. ...

