Das niederländische Startup Picnic, das sich auf die Auslieferung von Lebensmitteln mit E-Fahrzeugen über lokale Verteilzentren spezialisiert hat, expandiert in die nächste NRW-Stadt. Nach Neuss, Kaarst, Meerbusch und Mönchengladbach startet Picnic ab Februar mit 15 Elektro-Vans in Krefeld. Picnic definiert sich selbst als Online-Supermarkt oder auch als "moderner Milchmann". Kunden können per App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...