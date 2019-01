Heute schauen wir an dieser Stelle mal wieder ein wenig auf den US-Markt. Unser heutiger Gast, Thorsten Proettel, Kapitalmarktanalyst bei der W&W Asset Management, meint, dass zumindest im Dezember an der NASDAQ, alle Kriterien für einen Bärenmarkt erfüllt waren. Ist das heute noch immer so? In welcher Verfassung ist die US-Wirtschaft im Augenblick? Eine Einschätzung von Thorsten Proettel bei Börse Stuttgart TV.