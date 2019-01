Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta028/17.01.2019/17:05) - Waalre, den 17. Januar 2019 - Die Navigator Equity Solutions SE informiert über die Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung Luyanta AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Navigator Equity Solutions SE erwartet aus dieser Transaktion einen leicht positiven Ergebnisbeitrag, der aber auf das geplante Gesamtjahresergebnis 2019 der Gesellschaft keinen wesentlichen Einfluss haben wird.



Die Luyanta AG soll sich im Rahmen der strategischen Neuausrichtung operativ als Projektentwickler und Bestandshalter von Wohnimmobilien im skandinavischen Raum etablieren. Die Gesellschaft beabsichtigt zeitnah eine Hauptversammlung einzuberufen, mittels derer die zur Umsetzung der strategischen Neuausrichtung notwendigen Beschlüsse gefasst werden sollen.



Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:



Navigator Equity Solutions SE Investor Relations



t.: +49 89-244118-300 f.: +49 89-244118-310 info@navigator-equity.com



(Ende)



Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Robert Kaess Tel.: +49 89 244118-300 E-Mail: robert.kaess@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com



ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1547741100867



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2019 11:05 ET (16:05 GMT)