Der Markt kommt heute recht behäbig daher und bleibt in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Möglicherweise schwingt das Brexit Pendel aus England noch ein wenig nach. Aus den Unternehmen kommen heute zwar einige Zahlen, aber keine großen Impulse. In den vergangenen Tagen war immer wieder über eine Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank spekuliert worden. Heute dagegen hieß es aus Insiderkreisen: "Es ergibt einfach keinen Sinn". Anleger verkauften daraufhin Call Optionsscheine. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß