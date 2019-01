Es sind gar nicht Handelskrieg, Shutdown oder Brexit, was auf die Aktien-Kurse drückt. Einzig und allein die US Notenbank Fed ist Schuld, weil sie dem Markt derzeit. Liquidität entzieht. Doch hier ist bereits ein Umdenken erkennbar, sagt Kapitalmarktstratege Stefan Riße von Acatis. Daher sind und bleiben Aktien "alternativlos", so der Experte im Interview bei Börse Stuttgart TV.