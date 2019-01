INGOLSTADT (IT-Times) - Der deutsche Automobilkonzern Audi AG, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen (VW) AG, hat im letzten Jahr ein neues Konzept-Car präsentiert, das nun in Kleinserie gegen soll. Audi will einen rein elektrisch betriebenen Supersportwagen in das Feld schicken, um gegen den neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...