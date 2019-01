Der gefallene Engel Wirecard (WKN: 747206) kehrt langsam wieder zu alter Stärke zurück und schiebt sich Tag für Tag in höhere Kursregionen - plus 3 Prozent heute! Und das war heute die Kategorie Handel "jeder Rücksetzer wird gekauft". Dass das Wirecard-Papier wieder an Trendstärke und die Bullen an Oberhand gewinnen scheint immer wahrscheinlicher.

Fed-Chef Jerome Powell kündigte jüngst an, dass die Notenbank bei ihren künftigen Entscheidungen geduldiger und abgestimmt mit den Signalen von den Finanzmärkten vorgehen werde. Das ist der wohl wichtigste Grund, warum die Aktie - ohne News - nach oben dreht. Mit anderen Worten: der Markt wettet mittlerweile zu 90% darauf, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...