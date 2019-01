Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Societe Generale nach der Mitteilung über einen Einbruch der Kapitalmarktgeschäfte im vierten Quartal von 43 auf 42 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung der französischen Bank und kürzte seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Jahr 2018. Die SocGen habe klar entäuscht, längerfristig bleibe das Chance/Risiko-Profil der Aktie aber attraktiv./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 14:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-01-17/18:10

ISIN: FR0000130809