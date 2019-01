FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik hat sich mit einem Technologie-Zukauf in den USA verstärkt. Der MDAX-Konzern übernimmt die Structured Polymers Inc, ein Startup für 3D-Druckmaterialien, mit Sitz im texanischen Austin. Angaben zum Kaufpreis machte die Evonik Industries AG zwar nicht, erklärte aber, mit der Akquisition Zugang zu einer neuen Technologie zu erhalten, die eine Erweiterung des Produktportfolios an speziellen Kunststoffpulvern für additive Fertigung ermöglichen soll.

"Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Polymerchemie können wir nun unser Portfolio an maßgeschneiderten, gebrauchsfertigen Polymermaterialien für den hochattraktiven 3D-Druck-Markt erweitern und uns damit eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung dieser Technologie sichern", wird Ralph Marquardt, Leiter Strategie und Wachstumsgeschäfte der Evonik Resource Efficiency GmbH, in einer Pressemitteilung zitiert.

January 17, 2019

