Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta031/17.01.2019/17:45) - Das Amtsgericht Leipzig hat mit Beschluss vom 15. Januar 2019, den Termin zur Gläubigerversammlung der S&O Agrar AG bezüglich Erörterung des Insolvenzplans und der Stimmrechte der Gläubiger sowie zur abschließenden Abstimmung über den Insolvenzplan auf den Donnerstag, 7. Februar 2019 um 10:30 Uhr im Sitzungssaal 056, 1. OG, Hauptgebäude des Amtsgerichts Leipzig in der Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig festgelegt.



Der Beschluss sowie der bei Gericht eingereichte Insolvenzplan ist auf der Webseite der Gesellschaft unter http://www.soagrar.de/insolvenz/ abrufbar.



