Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag ein paar Punkte nach unten. Wie bereits die vergangenen Tage zu beobachten, versperrt die 11.000er Marke momentan den Weg nach oben. Im Handel wird dabei auf den kleinen Verfall am Terminmarkt am Freitag verwiesen. Von dieser Seite gebe es Interessen, den Index nicht über diese runde Marke steigen zu lassen. Zudem hat die Berichtssaison die ersten Impulse gesetzt. Der DAX schloss 0,1 Prozent tiefer bei 10.919 Punkten.

Den größten Gewinner im DAX stellte die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard, der Wert schloss 2,8 Prozent im Plus. Wirecard sei einer der Gewinner in der digitalen Zahlungsindustrie, hieß es in einer Studie von Hauck & Aufhäuser. Die Bank bekräftigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 Euro.

Berichtssaison liefert erste Impulse

Für die Aktie der Deutschen Bank ging es um gut 4 Prozent nach unten, nachdem Morgan Stanley enttäuschende Zahlen und Societe Generale eine Gewinnwarnung geliefert hatte. Die Aktie der Commerbank schloss 3,4 Prozent im Minus. Von guten Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer bei Metro. Die Umsätze fielen laut Jefferies im ersten Quartal besser aus als erwartet, während sich der Trend in den Regionen mit dem der vorhergehenden Quartale decke: Asien/Osteuropa entwickle sich positiv, Westeuropa einschließlich Deutschland stabil und Russland rückläufig. Metro zogen um 6,6 Prozent an.

Beiersdorf verloren dagegen nach Vorlage der 2018er Umsatzzahlen 0,3 Prozent. Das Unternehmen hat laut den Analysten von Bernstein ein relativ schwaches viertes Quartal hinter sich. Die Entwicklung bei Tesa sei zwar zufriedenstellend, aber das Konsumgeschäft habe enttäuscht.

Südzucker bleiben einer der Highflyer des noch jungen Jahres, seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits 23 Prozent gewonnen. Am Donnerstag profitierte die Aktie mit einem Plus von 5,1 Prozent von einer Studie von Berenberg. Das Haus rechnet nach der Dürre in Europa mit einer Erholung der Zuckerpreise und hat die Aktie auf "Halten" hochgestuft. In der dritten Reihe überzeugte Delignit beim 2018er Umsatz, der Wert schloss 6,7 Prozent im Plus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,8 (Vortag: 82,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,94 (Vortag: 2,82) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.918,62 -0,12% +3,41% DAX-Future 10.912,50 -0,05% +3,21% XDAX 10.918,24 -0,13% +3,19% MDAX 22.735,42 -0,20% +5,31% TecDAX 2.517,03 -0,12% +2,73% SDAX 10.105,83 -0,06% +6,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,33 -36 ===

