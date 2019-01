IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater: Veränderungen in der Geschäftsleitung

Johannesburg, 17. Januar 2019: http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294. In Bezug auf Paragraf 3.59 der Listing Requirements (Kotierungsvoraussetzungen) der JSE Limited gibt der Board of Directors der Sibanye-Stillwater die Ernennung von Harry Kenyon-Slaney zu einem unabhängigen Non-Executive Director mit Wirkung zum 16. Januar 2019 bekannt.

Herr Kenyon-Slaney besitzt über 34 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche vornehmlich mit Rio Tinto PLC. Er ist ein Geologe und seine Erfahrung umfasst Betriebs-, Marketing-, Projekt- und Geschäftsentwicklung. Von 2009 bis 2015 war er ein Mitglied des Rio Tinto PLC Group Executive Committee, wo er die Stelle des Chief Executive - Energy und zuvor die des Chief Executive - Diamonds and Minerals hatte. Davor leitete er Rio Tinto PLCs globales Titandioxid-Geschäft, er war Chief Executive von Rio Tinto PLCs börsennotierter Tochtergesellschaft Energy Resources of Australia Ltd., er war General Manager Operations bei Palabora Mining Company in Südafrika und er hatte leitende Stellen in den Bereichen Kupfer, Uran und Industrieminerale. Er begann seine Laufbahn als ein Untertagegeologe in Goldminen in Südafrika, wo er während seiner 15jährigen Laufbahn in verschiedenen Positionen tätig war.

Herr Kenyon-Slaney ist zurzeit Non-Executive Chairman von Gem Diamonds Limited, ein Non-Executive Director von Petropavlovsk PLC und ein leitender Berater der McKinsey &Co., wo er seine breit gefächerte Erfahrung zur Unterstützung der Betriebs-, Gesundheits- und Sicherheits- sowie Geschäftstransformationsprogramme einsetzt.

Das Board begrüßt Herrn Kenyon-Slaney bei Sibanye-Stillwater und freut sich auf seine wertvollen Beiträge zur laufenden Entwicklung des Konzerns.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie zielen, "wird", "würde", "erwarten", "kann", unwahrscheinlich, "könnte", und ähnlichen Worten identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem in Bezug auf unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzpositionen, unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und den erwarteten Nutzen und die Synergien von Transaktionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen unseres Senior-Managements widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von allen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im am 2. April 2018 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater bei der Securities and Exchange Commission am 2. April 2018 eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

