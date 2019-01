Öffentlich äußern sich deutsche Industrieunternehmen nur vorsichtig zu den Gerüchten über eine Fusion der beiden größten deutschen Privatbanken. Wie es heißt, überwiege aber die Skepsis.

In der Debatte um eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank hält sich die deutsche Industrie zurück. "Das ist eine Entscheidung, die die Unternehmen treffen müssen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin. "Für die deutsche Industrie ist es wichtig, eine leistungsfähige, deutsche, international ...

