Die Deutsche Bank will sich noch vor Ende April zur angedachten Fusion mit der Commerzbank äußern. Bis zur Vorlage der Quartalszahlen am 26. April werde die Bank ein Update dazu geben, kündigte Aufsichtsratschef Paul Achleitner am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Liechtenstein an. Die Entscheidung über einen möglichen Zusammenschluss liegt ihm zufolge bei den Vorständen der beiden Geldhäuser. Sie würden dabei von den Aufsichtsräten unterstützt.

Zudem widersprach Achleitner dem verbreiteten Eindruck, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Deutsche Bank zu einer Fusion mit der Commerzbank gedrängt habe. Der Minister habe "in keiner Art und Weise" Druck auf ihn oder die Bankführung ausgeübt. Die beiden Geldhäuser hatten Mitte März bestätigt, dass sie Gespräche über ein mögliches Zusammengehen führen. Beide Seiten hatten dabei betont, dass das Ergebnis offen und eine Fusion keineswegs ausgemachte Sache sei./stw/he

