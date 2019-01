MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Indizes, für Portfoliokonstruktion sowie von Tools und Services für das Risikomanagement für globale Investoren, kündigte für Donnerstag, den 31. Januar 2019 die Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 an.

Die Geschäftsleitung von MSCI gibt am Donnerstag, den 31. Januar 2019 um 11:00 Uhr (Eastern Time) die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2018 bekannt. Zum Anhören der Live-Übertragung melden Sie sich im Abschnitt Investor Relations auf der Homepage von MSCI unter http://ir.msci.com/events.cfm an oder rufen Sie aus den USA 1-877-376-9931, Konferenz-ID: 3474708 an. Internationale Anrufer wählen 1-720-405-2251, Konferenz-ID: 3474708. Die Ergebnismeldung und die bei der Telefonkonferenz verwendete zugehörige Investorenpräsentation werden auf der MSCI-Homepage für Investor Relations bereitgestellt.

Der Live-Mitschnitt der Telefonkonferenz wird etwa zwei Stunden nach Ende der Live-Veranstaltung auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter http://ir.msci.com/events.cfm verfügbar sein. Bis zum 3. Februar 2019 kann die Aufzeichnung auch per Telefon unter 1-855-859-2056, Konferenz-ID: 3474708 (innerhalb der USA) bzw. 1-404-537-3406 Konferenz-ID: 3474708 (international) erneut angehört werden. Der Mitschnitt wird 12 Monate lang im Abschnitt "Events & Presentations" der MSCI-Website für Investor Relations archiviert.

Über MSCI

Die forschungsbasierten Indizes und Analysen von MSCI unterstützen seit über 45 Jahren führende Investoren weltweit bei Aufbau und Management besserer Portfolios. Die Anleger nutzen unsere Angebote, um ein tieferes Verständnis der Performance- und Risikofaktoren in ihren Portfolios zu gewinnen, wegen der Abdeckung aller Anlageklassen und unser innovativen Recherchen.

Unsere Produkt- und Dienstleistungspalette umfasst Indizes, analytische Modelle, Daten, Immobilien-Benchmarks und ESG Research.

Laut dem jüngsten P&I Ranking betreut MSCI 99 der Top-100 größten Vermögensverwalter.

Zum 30. Juni 2018 wurden weltweite Vermögenswerte im Gesamtwert von über 14,8 Billionen Dollar in den Aktienindizes von MSCI geführt.

Weitere Information finden Sie auf www.msci.com. MSCIIR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

