Nachdem der Aktienwert Anfang 2018 stark gefallen ist, ging er anschließend in einen Seitwärtstrend über. Zum Ende des Jahres konnte sich der Kurs wieder nach oben arbeiten, fiel dann aber wegen einer negativen Meldung des Nachrichtendienstes Reuters steil nach unten. Nachdem der erste Schock verdaut war, stieg der Kurs leicht an und ging dann in eine Stabilisierungsbewegung über.

Chartanalyse mit Hilfe des Aroon Oszillators: Wie sieht es hier aus?

Beim Aroon fiel der Wert erst an diesem ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...