Theresa May hat Geschichte geschrieben. Ihre Niederlage mit 230 Stimmen war die schlimmste in der Geschichte des House of Commons, die schlimmste, seitdem Ramsay MacDonalds Minderheitenregierung 1924 eine Niederlage mit 166 Stimmen erlitten hatte.

Der Beitrag Mays Deal: Eine historische Niederlage erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...