LONDON (Dow Jones)--Die Citigroup ernennt kurz vor dem Brexit einen neuen Chef für das Europageschäft. Wie aus einem Memo von CEO Michael Corbat hervorgeht, soll David Livingstone, derzeit Chef der Citigroup-Aktivitäten in Australien und Neuseeland, künftig das Geschäft der US-Bank in Europa, dem Nahen Osten und Afrika von London aus leiten. Der Branchenveteran muss die finalen Brexit-Pläne der Bank umsetzen.

Citi nutzt wie die meisten globalen Institute London als Drehkreuz für die Aktivitäten in der EU. Als Vorbereitung auf mögliche Verwerfungen im Zuge des Ausstiegs der Briten aus der Union hat die Citigroup eine neue Zweigstelle in Deutschland eröffnet und will 150 bis 250 Stellen an EU-Standorten wie Madrid, Dublin und Paris schaffen, wie eine informierte Person sagte. Es geht der Bank darum, nach dem Brexit die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Citi beschäftigt in Großbritannien derzeit 9.000 Mitarbeiter.

Livingstone arbeitet seit 2016 bei der Citigroup, zuvor war er bei Credit Suisse und HSBC. Er folgt auf Jim Cowles, der sich vergangenes Jahr nach knapp 40 Jahren bei der Bank verabschiedet hat.

