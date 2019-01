Essen (ots) - Die am 1. Mai beginnenden Ruhrfestspiele 2019 werden eine Woche kürzer als gewohnt. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Freitagsausgabe). Der Grund sind sinkende Sponsorengelder. Die Einbuße bezifferte der neue Intendant Olaf Kröck (47) gegenüber der WAZ auf "etwas über eine Million". Zugleich garantierte Kröck "keinen Unterschied in der Erlebnisqualität". Der Festivalchef versprach im Interview mit der WAZ "die ganze Vielfalt, für die die Menschen die Ruhrfestspiele lieben".



Hauptsponsor der Ruhrfestspiele war über Jahre der in Essen ansässige Chemie-Konzern Evonik. Evonik hatte sich bereits vor der Berufung Kröcks für eine Neuausrichtung des Sponsorings entschieden. Man habe im Rahmen von "konzernweiten Maßnahmen zur Kostenreduktion auch unsere Sponsorings" überprüft und "einige Einschnitte vorgenommen", hieß es gegenüber der WAZ. Die Ruhrfestspiele blieben aber auch 2019 "eines der wichtigsten Kultur-Engagements" von Evonik.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de