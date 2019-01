Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat für ein realistischeres Bild moderner Landwirtschaft geworben und setzt auf neue Chancen für die Ernährungssicherung. Eine digitalisierte Landwirtschaft biete weltweit das Potenzial, effizienter und ressourcenschonender zu produzieren und so mehr Menschen satt zu machen, sagte Klöckner bei der Eröffnung der Grünen Woche am Donnerstagabend in Berlin. Dies gebe Perspektiven auch in ärmeren Ländern und sei ein Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen.

Die Landwirtschaft hänge oft noch in verklärenden, romantisierenden Bildern fest, sagte die Ministerin. "Während selbstfahrende Laster und zunehmende Technik die Menschen begeistern, soll die Bäuerin aber immer noch mit der alten Milchkanne hüpfend über den Hof laufen." Die Produktion von Nahrungsmitteln habe sich aber verändert. Lebensmittel seien noch nie so kontrolliert, hochwertig und erschwinglich gewesen wie heute. Gleichzeitig seien Verbraucher mit Blick auf den Umwelt-, Klima- und Tierschutz kritischer geworden. Die Branche könne und sollte sich diesem Dialog transparent und selbstbewusst stellen./sam/DP/he

