The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2019



ISIN Name



CA39154B2066 GREATBANKS RES

CA9599071060 WESTERN TROY CAPITAL RES.

CA98421E1043 YDREAMS GL.INT.TECHS

FR0007063177 LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO

FR0010344796 LYX.STOXX E.600 TE.UETF A

FR0010344812 LYX.STOXX E.600 T.UETF A

FR0010344853 LYX.ST.E.600 UTIL.U.ETF A

FR0010344861 LYX.STOXX E.600 FB.UETFA

FR0010344879 LYX.STOXX EU.600 H.UETFA

FR0010344960 LYXOR ETF ST.E.600 OIL A

FR0010345371 LYX.ST.EU.600 BANK.UETFA

FR0010345389 LYX.ST.E.600 B.R.U.ETF A

MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01

US16891K1034 CHINA COML.CR.INC.DL-,001