FRANZÖSISCHE DESSOUS ERNEUT IM MITTELPUNKT DER 2. PARISER MODENSCHAU

Nach dem Erfolg der Show "Lingerie, Mon Amour" im Januar 2017 haben Promincor Lingerie Française (Verband zur Förderung der Miederwarenindustrie) und DEFI (Komitee für die Entwicklung und Förderung von Kleidung) erneut renommierte französische Dessousmarken zu einer außergewöhnlichen Pariser Modenschau am 20. Januar 2019 um 20:45 Uhr (Ortszeit) versammelt. Diese Modenschau wird als Live-Stream auf www.lingeriefrancaise.com übertragen.

SHOW LINGERIE FRANÇAISE ROCKS (Photo: @lingeriefrancaise)

Eine musikalisch inspirierte Show

Vierzehn renommierte Marken für Dessous (Antigel, Antinéa, Aubade, Chantelle, Empreinte, Eprise, Epure, Implicite, Passionata, Lise Charmel, Lou, Louisa Bracq, Maison Lejaby, Simone Pérèle) sowie 3 aufstrebende französische Designer (Badines Lingerie, Jolies Mômes und Henriette H) präsentieren den über 600 Besuchern, darunter Pressevertreter, Influencer und internationale Einkäufer, ihre neusten Kollektionen. In diesem Jahr ist die Modenschau rockig inspiriert: ein Livekonzert, ein einzigartiges Bühnenbild und tänzerische Darbietungen sind eine Ode an die zeitgenössische Schönheit und Eleganz.

Eine Hommage an alle Frauen!

Unter dem Motto "Parisian Rock" symbolisiert Lingerie Française, die überall auf der Welt die Herzen ihrer Trägerinnen höher schlagen lässt, erneut Tradition, Fachwissen, Leidenschaft und Innovation ihrer Markenikonen. Französische Dessous standen schon immer für beste Qualität, Talent, Kreativität, Kühnheit, Eleganz und Anmut.

In einer Zeit, in wir den Körper eher subjektiv betrachten, in der wir nicht länger Perfektion oder Unterordnung unter unrealistische Idealvorstellungen fordern, in der wir Eleganz, "Curviness", Androgynität und Unvollkommenheit akzeptieren, begeistern französische Dessous für Frauen mit Körbchengrößen A bis H mit ihrer Vielfältigkeit und ihrem internationalen Erfolg.

EIN ABSOLUTES MUSS!

Die Show wird am 20. Januar 2019 um 20:45 Uhr (Ortszeit) auf www.lingeriefrancaise.com als Live-Stream übertragen und ist ab dem 21. Januar auf dem YouTube-Kanal French Lingerie verfügbar: https://www.youtube.com/channel/UCMswz9gq0Bkcm0092S858TA

