Die Aktie der Bitcoin Group hat in der zweiten Hälfte des letzten Jahres eine steile Abwärtsbewegung vollzogen und mehr als 50 Prozent ihres Wertes verloren. Im Tief fiel die Aktie bis Mitte Dezember auf 19,51 Euro zurück. Von hier aus starteten die Käufer in der zweiten Dezemberhälfte einen neuerlichen Anstieg an die Marke von 25,00 Euro. Sie scheiterten an der fallenden 50-Tagelinie. Diese war wie der horizontale Widerstand bei 25,00 Euro nicht zu überwinden. Die Aktie fiel deshalb noch im ... (Dr. Bernd Heim)

