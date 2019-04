Die Aktien der Bitcoin Group (WKN: A1TNV9) kennen kein Halten mehr und steigen heute +8,57%. Seit dem 28. März gewann der Titel in nur 8 Handelstagen von 19,05 auf 35,30 Euro - eine Performance von +85,3%. Am 2. April knackte der Bitcoin-Kurs (Handelsplatz Bitstamp) das erste Mal seit November wieder die 5000-Dollar-Marke - seitdem geht es auch mit der Bitcoin Group-Aktie steil nach oben.

Die BILD-Zeitung befeuert das Comeback mit einem Bericht, der von einem "neuen Run" auf die Kryptowährung spricht. Das zeigt: Die breite Masse an Anlegern ist wieder sensibilisiert, was nun zu vermehrten Kaufschüben führt und weiter führen könnte. Von fundamentaler Seite gibt es keine großartigen Neuigkeiten zum bekanntesten Kryptogeld, So könnte die jüngste Rally gar durch nur einen einzigen Käufer ausgelöst worden sein, der Orderaufträge für rund 20.000 Bitcoins gestellt hat im Gesamtwert von rund 100 Millionen US-Dollar.

